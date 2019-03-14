Українська влада готова відремонтувати міст в Станиці Луганській, - Марчук

Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Однак РФ практично не дає гарантій припинення вогню під час ремонту

Українська влада готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганської в умовах повного встановлення режиму тиші. Про це заявив голова делегації України в тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Євген Марчук, передає "Радіо Свобода".

За його словами, РФ практично не дає гарантій припинення вогню під час ремонту.

"Передбачається встановлення режиму тиші, щоб відремонтувати міст і створити сприятливі умови для людей. Російська сторона практично не дає нам гарантій припинення вогню. І коли практично обстріли відбуваються, ми не можемо в Станиці Луганський почати ремонт мосту", - сказав Марчук.

Нагадаємо, Марчук раніше заявляв, що Росія не має наміру обговорювати питання звільнення українських військовополонених моряків на рівні тристоронньої контактної групи. За його словами, під час переговорів ТКГ в Мінську 13 березня представники Росії намагалися влаштувати демарш, коли українська сторона підняла це питання.

Додамо, вчора спецпредставник ОБСЄ в тристоронньій контактній групі Мартін Сайдік заявив, що ТГК по врегулюванню ситуації на Донбасі обговорює списки полонених на обмін.