Україна направила ноту в ОБСЄ щодо подій на Донбасі

Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Україна направила ноту через порушення бойовиками режиму тиші на Донбасі

Міністерство закордонних справ (МЗС) України направило СММ ОБСЄ ноту через порушення збройними формуваннями Росії режиму припинення вогню і попросило дати їм оцінку ситуації на Донбасі. Про це заявила речниця МЗС Катерина Зеленко, повідомляє прес-служба МЗС України.

Зеленко зазначила, що українською стороною було зафіксовано 561 випадок порушення режиму припинення вогню, при цьому 251 раз застосовувалися заборонені Мінськими домовленостями озброєння. Зокрема, в період дії режиму припинення вогню на Донбасі з 29 грудня по 7 березня через обстріли бойовиків загинули 12 українських військовослужбовців.

"9 березня Міністерство закордонних справ направило Спеціальній моніторинговій місії в Україну ноту, в якій було зафіксовано всі випадки порушення режиму припинення вогню, про який було домовлено Тристоронньою контактною групою на період з 29 грудня 2018 року до 7 березня 2019 року", - сказала Зеленко.

Нагадаємо, із опівночі 8 березня на Донбасі розпочала діяти угода про режим тиші, що було узгоджено підгрупою з безпеки Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на сході України. Представник України в ТКГ Євген Марчук зазначив, що українська сторона сумнівається щодо припинення вогню з боку бойовиків, оскільки на відеоконференцію, де затверджувалась дата перемир'я, не з'явився представник Росії.