Фото: військові ООС на Донбасі (facebook.com/28brigade)

В зоні ООС на Донбасі немає втрат серед українських військових

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з ранку дотримується режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що вчора противник чотири рази відкривав вогонь по позиціях українських військ в районі населених пунктів Богданівка, Травневе, Луганське та Катеринівка. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

За даними розвідки, 14 березня поранили одного бойовика, також знищено бойову машину піхоти противника БМП-1. З ранку обстрілів українських позицій не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше глава української делегації в тристоронньої контактній групі по Донбасу Євген Марчук заявив, що Україна готова відремонтувати міст на лінії розмежування в Станиці Луганській за умови повного режиму тиші.

До цього Україна направила ноту в ОБСЄ щодо подій на Донбасі. У ноті зафіксовані всі випадки порушення режиму припинення вогню, який був узгоджений у тристоронній контактній групі в період з 29 грудня 2018 року до 7 березня 2019 року.





