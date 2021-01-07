На аварійному водопроводі на Донбасі новий порив: від бойовиків чекають на гарантії тиші

Фото: Торецьк в черговий раз залишився без води (wikimedia.org by Zimina)

На аварійному водопроводі у Донецькій області знайшли ще один порив. У зв'язку з цим п'ять населених пунктів досі залишаються без води, а від проросійських бойовиків чекають на гарантії безпеки перед ремонтом.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що 4 січня стався порив на водогоні "Горлівка-Торецьк", в результаті чого без води залишилися 5 населених пунктів - Торецьк, Залізне, Північне , Південне і Щербинівка (всього близько 38 тисяч жителів).

За станом на ранок 7 січня виявлений ще один порив.

"Після надання гарантій безпеки бригади КП "Компанія "Вода Донбасу" продовжать обстеження водопроводу на наявність поривів та проведення ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії "Вода Донбасу", для відновлення подачі води необхідно усунути пошкодження в "сірій зоні".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики за добу п'ять разів порушили перемир'я, але сьогодні на Донбасі тихо.

ЦВК просить Донецьку і Луганську ОДА з'ясувати до 15 січня,чи можливі місцеві вибори на Донбасі.