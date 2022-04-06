Третина російських окупантів з бригади "бучанських катів" воювала в Сирії, - ЗМІ

Третина російських окупантів 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ВМФ Росії раніше воювала у Сирії. Саме ці військові причетні до трагічної "різанини в Бучі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слідство.Інфо" .

Зазначається, що до 155-ї бригади морської піхоти входять 82 військових, імена яких раніше опублікувала українська розвідка. Серед них щонайменше 24 були учасниками війни у Сирії, коли Росія підтримувала режим Башара Асада. Це свідчить про те, що кожен третій російський військовий Тихоокеанського флоту причетний до масових вбивств мирних жителів.

Решта бригади "бучанських катів" народилися у 1998-2002 роках. Таким чином зараз їм від 20 до 25 років.

Журналісти встановили, що саме ці молоді військові РФ хваляться у своїх соцмережах, що відрізають вуха українцям, а також погрожують вбити та закатувати мирне населення.