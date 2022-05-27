Українські бійці знищили позицію дивізії окупантів у Харківській області, - журналіст

Українські військові знищили позицію 98 повітряно-десантної дивізії окупантів на кордоні Харківської області. Загинули більше 40 військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Романа Цимбалюка в Facebook .

"Більшість із загиблих - солдати термінової служби, які нещодавно підписали короткострокові контракти із ЗС РФ", - пише журналіст.

Проти російських військових наші бійці застосували артилерійський удар.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Харківській області сьогодні ведуться інтенсивні бої проти окупантів. Російські військові намагаються відновити наступ на Слов’янськ.

Також вчора, 26 травня, наші бійці збили два ворожих БПЛА біля кордону з Росією.

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