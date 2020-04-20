На Донбасі помер військовий, ще двоє отримали поранення

У понеділок, 20 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації тричі відкривали вогонь по позиціях ОС, в результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, два факти порушень зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Так, окупаційні війська обстріляли українські позиції біля населеного пункту Південне і Новоолександрівки.

Також обстріли були здійснені поблизу Мар'їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід".

"Внаслідок злочинних дій окупантів двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали поранення. Воїнам надано необхідну допомогу і евакуйовані у військовий медичний заклад. На жаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі, в результаті обстрілу бойовиків український військовий отримав кульове поранення. Воїна евакуювали в медичний заклад і надали відповідну допомогу. Стан пораненого задовільний.

Додамо, що станом на 12:00 в зоні проведення ООС на Донбасі спостерігалося дотримання режиму припинення вогню проросійськими бойовиками. Бойовики не виявляли ніякої вогневої активності з півночі.