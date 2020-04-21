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Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     21.04.2020 - 17:31
Бойовики двічі порушили режим "тиші" на Донбасі
Ілюстративне фото (flickr)

Втрат серед українських військовослужбовців в результаті ворожого обстрілу не було

У вівторок, 21 квітня, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по позиціях збройних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Повідомляється, що факти порушень зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" де противник раз зважився використовувати заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм

Так, за українським підрозділам поблизу Кримського і Новотошківського ворог з мінометів калібру 120 мм випустив всього 8 хв.

Втрат серед українських військовослужбовців в результаті ворожого обстрілу не було.

"Наші захисники проявили мужність і витримку, рішуче відповіли на всі вогневі провокації супротивника, змусивши ворога повернутися до дотримання режиму припинення вогню. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20 квітня в результаті ворожих обстрілу на Донбасі один український військовий загинув, ще четверо отримали поранення. Всього за минулу добу бойовики 13 разів порушували режим припинення вогню.

Крім того, ввечері 20 квітня бойовики на Донбасі обстріляли позиції українських військових біля Авдіївки. В результаті цього один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав бойову поразку.

Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі військового Бойовики на Донбасі обстріляли сили ООС в районі Кримського
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