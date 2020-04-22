Посол Британії висловила обурення обстрілами на Донбасі у Великдень

Фото: Мелінда Сіммонс (Twitter / Melinda Simmons)

Посол висловила співчуття з приводу загибелі українського війсьового

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс різко висловилася щодо ситуації на Донбасі під час Великодня, коли внаслідок обстрілів був убитий українсьий військовий. Про це говориться на Facebook-сторінці британського посольства в Україні.

Вона висловила жаль через загибель солдата та закликала Росію "використати свій вплив" на окупаційні війська, аби режим тиші був дотриманий.

"Мені прикро, що ці довгі Великодні вихідні не принесли спокою людям на сході України. Замість очікуваного режиму тиші тривали порушення, зокрема із застосуванням російськими маріонетками важкої артилерії. На жаль, 1 військовослужбовця Збройних Сил України вбито, 7 поранено", - зазначила Сіммонс.

Посол додала, що Британія повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

"Я глибоко стурбована тим, що російські маріонетки обмежують свободу пересування патрулів ОБСЄ через лінію розмежування, начебто у зв'язку з пандемією коронавірусу", - зазначила Сіммонс.

Вона підкреслила, що Велика Британія закликає Росію "використати свій беззаперечний вплив на збройні формування, які вона підтримує", та змуситиокупаційні війська поважати режим тиші і дозволили рух гуианітарним місіям на непідконтрольній території.

Нагадаємо, на другий день Великодніх свят, 20 квітня, на Донбасі під обстрілами один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.