На Донбасі за добу ліквідовано 2 бойовиків, ще 3 поранено, - ООС

Минулої доби, 25 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Відмічено невикористання противником протягом минулої доби ствольної артилерії, а також часткове зменшення обстрілів із 120-мм та 82-мм мінометів. Загалом, минулої доби російські окупаційні війська порушували режим припинення вогню 24 рази, з них 4 рази застосовували міномети. На Луганському напрямку найгарячіше було в районі населеного пункту Кримське. Ворог тричі застосовував по наших позиціях 120-мм міномети, також відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Всього по околицях Кримського було випущено понад 20 мін 120-го калібру. Вогневі позиції противника виявлено в населеному пункті Пришиб посеред житлових кварталів. Чітко дотримуючись взятих зобов’язань Об'єднані сили вогонь у відповідь не відкривали. З настанням темряви ворожа активність спостерігалася в районі населених пунктів Луганське та Золоте. Де противник відкривав вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Під вогнем противника у вечірній час також опинилися наші позиції в районі Світлодарська. Де відмічено застосування великокаліберних кулеметів. Для придушення вогневих засобів ворога залучалися чергові підрозділи та підрозділи бойової охорони. Втрат серед особового складу та техніки Об'єднаних сил на Північному напрямку немає. Противник утримується від активних дій, вдається до ведення провокаційного та турбую чого вогню по наших позиціях. Бойові дії на Донецькому напрямку суттєвих змін не зазнали. Противник уникає активних зіткнень, разом з тим намагається підтримувати нестабільність в районі Авдіївки та Донецької фільтрувальної станції та в районі населеного пункту Мар’їнка. Так протягом минулої доби двічі відкривася вогонь по захисникам Авдіївки та Верхньоторецького. При цьому по позиціях навколо Верхньоторецького вогонь вівся із застосування 82-мм міномету. З настанням темряви ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів по східних околицях Мар’їнки. В ході обстрілу наших позицій одного захисника Мар’їнки було легко поранено. Також до провокацій противник вдався й в районі населеного пункту Старогнатівка. Де у 23.50 відкрив вогонь по наших позиціях з станкових протитанкових гранатометів. Об'єднані сили ретельно вивчають ситуацію на Донецькому напрямку. Ведуть активну розвідку передових підрозділів противника, а також відслідковують переміщення підрозділів російських окупаційних військ у глибині. На дії противника вживаються адекватні заходи. Ситуація повністю контролюється Об’єднаними силами. Внаслідок активних заходів, які вживалися Об’єднаними силами вдалося стабілізувати ситуацію на Маріупольскому напрямку, де за минулу добу противник не застосовував важке озброєння та міномети. Разом з тим вівся вогонь зі стрілецької зброї по наших позиціях в районі населених пунктів Гнутове, Павлопіль та Лебединське. Підрозділи Об'єднаних сил укріплюють оборону на цьому напрямку. Вживають заходів щодо покращення систем розвідки та спостереження. Також продовжують вживатися заходи щодо стабілізації ситуації на цьому напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил на цьому напрямку немає. В цілому за минулу добу противник уникав від активних дій на всіх напрямках. У темну пору доби вдавався до ведення провокаційного вогню як правило черговими вогневими засобами, виконував заходи щодо посилення передових позицій. Також відмічається переміщення деяких підрозділів артилерії противника й зайняття ними вогневих позицій, ймовірно з метою чергування. Для ведення розвідки наших позицій відмічено чотири випадки за діяння противником безпілотних літальних апаратів. З метою заборони роботи БПЛА засоби радіоелектронної боротьби застосовувалися на Бахмутському та Маріупольському напрямку. За уточненими даними розвідки двох бойовиків російських окупаційних військ знищено, три дістали поранення. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. За розпорядженням Командувача Об’єднаних сил було проведено оперативно-профілактичні заходи, спрямовані на оздоровлення оперативного стану у Краматорську та своєчасні виявлення та нейтралізацію будь-якої загрози для населення. У спецоперації брали участь усі підрозділи, задіяні в Операції об'єднаних сил. У ході шестигодинного відпрацювання співробітники поліції розкрили 12 кримінальних правопорушень, в тому числі крадіжки з помешкань громадян та підприємств. Затримано двох осіб, що перебували у розшуку за скоєння шахрайства та незаконний обіг наркотиків. Також правоохоронці виявили двох бойовиків, які навесні 2014 року чергували на блокпостах та здійснювали незаконну перевірку автотранспорту. Загалом під час цих заходів співробітники Національної гвардії України та поліції зі складу Об'єднаних сил перевірили понад 360 осіб та 286 транспортних засобів. А Селидівським поліцейським здався бойовик, який ніс службу на передових позиціях. 37-річний чоловік приїхав в Донецьк та вступив у ряди НЗФ в травні 2015 року, спокусившись чутками про велику зарплатню. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 20 тисяч осіб та майже 3 тисячі транспортних засобів. 22 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Під час профілактики і боротьби з контрабандою на КПВВ «Майорське» та «Мар’їнка», що на лінії зіткнення, співробітники Державної прикордонної служби, спільно з представниками фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил виявили у двох громадян України приховані 120 пачок сигарет на загальну суму 4 тисячі гривень, косметику й вироби з міді вартістю майже 16 тисяч гривень. Наразі весь товар вилучено працівникам ДФС. Також учора ввечері під час огляду автомобіля на КПВВ «Мар’їнка» працівники Державної прикордонної і фіскальної служби зі складу Об'єднаних сил виявили в багажному відділенні іншого автомобіля радіодеталі на загальну суму 38 тисяч 870 грн. У рамках програми з допомоги цивільному населенню Донбасу офіцери Об'єднаних сил доставили медикаменти та гуманітарну допомогу у селище Новозванівка. Також супроводжено представників міжнародної організації “People in Need” до Водяного з метою доставки питної води місцевому населенню. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру ООС старший лейтенант Микола Бондарчук.