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У районі ООС на території школи знайшли схрон із боєприпасами

Новость на русском → Луганська область, Вівторок 30 березня 2021 15:00
У районі ООС на території школи знайшли схрон із боєприпасами Фото: правоохороці знайшли схрон із боєприпасами у районі ООС (ngu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У Луганській області військовослужбовці Національної гвардії України виявили схрон із боєприпасами на території однієї зі шкіл. Знахідка могла служити бойовикам інструментом для організації диверсій.

Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Під час перевірки оперативної інформації співробітники Служби безпеки України та військовослужбовці Нацгвардії виявили небезпечну знахідку на території однієї із шкіл населеного пункту Привілля, а саме: набої різного калібру та гранатометні постріли "ВОГ-25", - йдеться у повідомленні.

Фото: правоохоронці знайшли схрон із боєприпасами у районі ООС (ngu.gov.ua)

У штабі також зазначили, що цього тижня військовослужбовці Нацгвардії спільно з працівниками СБУ провели позапланове оперативно-профілактичне відпрацювання території Луганської області.

Нагадаємо, Служба безпеки України виявила в Луганській області арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки. Дану зброю залишили представники диверсійної групи бойовиків, яка причетна до підривів у 2014 році об'єктів критичної інфраструктури на Донбасі.

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