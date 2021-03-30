У районі ООС на території школи знайшли схрон із боєприпасами

У Луганській області військовослужбовці Національної гвардії України виявили схрон із боєприпасами на території однієї зі шкіл. Знахідка могла служити бойовикам інструментом для організації диверсій.

"Під час перевірки оперативної інформації співробітники Служби безпеки України та військовослужбовці Нацгвардії виявили небезпечну знахідку на території однієї із шкіл населеного пункту Привілля, а саме: набої різного калібру та гранатометні постріли "ВОГ-25", - йдеться у повідомленні.

Фото: правоохоронці знайшли схрон із боєприпасами у районі ООС (ngu.gov.ua)

У штабі також зазначили, що цього тижня військовослужбовці Нацгвардії спільно з працівниками СБУ провели позапланове оперативно-профілактичне відпрацювання території Луганської області.