На Донбассе в течение дня ранены двое украинских военных, - ООС

Боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе в течение суток, 12 августа, боевики 20 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом информирует пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 20 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения.

В частности, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Пивденное, Светлодарск, Зайцево, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское.

Отметим, что боевики обстреляли защитников Крымского, Водяного и Лебединского с минометов калибром 120 и 82 мм. По украинским позициям возле Николаевки, что на Донецком направлении, работала вражеская снайперская пара.

В ходе боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил в течение 11 августа боевики 34 раза открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения, был ранен один украинский военный.