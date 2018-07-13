На Донбасі протягом дня поранено одного українського військового, - ООС

Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціям українських військ

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі протягом дня, 13 липня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

Так, сьогодні протягом дня бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціям українських військ, один раз - із забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, під обстрілами опинилися позиції українських військ поблизу Кряківки, Кримського, Мар’їнки, Кам’янки, Опитного, Талаківки, Гнутового, Водяного, Широкиного.

"Внаслідок активних бойових дій російських окупантів один наш воїн отримав поранення. Втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за добу, 12 липня, на Донбасі поранення отримали 3 українських військових.