На Донбассе в течение дня ранен один украинский военный, - ООС

Новости Происшествия 13.07.2018 - 18:19
Иллюстративное фото (facebook.com/28brigade)
Иллюстративное фото (facebook.com/28brigade)

Боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 13 июля 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, сегодня в течение дня боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск, один раз - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В частности, под обстрелами оказались позиции украинских войск вблизи Кряковки, Крымского, Марьинки, Каменки, Опытного, Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино.

"Вследствие активных боевых действий российских оккупантов один наш воин получил ранения. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

На Донбассе в течение дня ранен один украинский военный, - ООС

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки, 12 июля, на Донбассе ранения получили 3 украинских военных.

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