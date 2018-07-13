На Донбассе в течение дня ранен один украинский военный, - ООС

Боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе в течение дня, 13 июля 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, сегодня в течение дня боевики 7 раз открывали огонь по позициям украинских войск, один раз - из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В частности, под обстрелами оказались позиции украинских войск вблизи Кряковки, Крымского, Марьинки, Каменки, Опытного, Талаковки, Гнутово, Водяного, Широкино.

"Вследствие активных боевых действий российских оккупантов один наш воин получил ранения. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за сутки, 12 июля, на Донбассе ранения получили 3 украинских военных.