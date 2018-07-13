В Міноборони підтвердили інформацію про 3 постраждалих на Донбасі військових

За минулу добу бойовики відкривали вогонь по українським позиціям 24 рази

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 12 липня 2018 року, постраждали троє українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, за минулу добу бойовики здійснили 24 обстріли по українським позиціям.

"Внаслідок бойових дій 12 липня троє наших військовослужбовців отримали поранення різного ступеня", - заявив він.

На даний час постраждалих військових госпіталізовано.

Нагадаємо, зі сторони Старомихайлівки бойовики обстріляли Красногоровку зі стрілкової зброї. Від дій териростів поранення отримав один цивільний.