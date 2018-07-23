На Донбассе за сутки зафиксированы 3 пролета беспилотников боевиков, - ООС

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ситуация в районе проведения операции О'объединенных сил вполне контролируемая, без признаков обострения. Российско-оккупационные войска продолжали вести огонь по нашим позициям на отдельных направлениях с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего за минувшие сутки, 22 июля, противник 15 раз обстрелял позиции наших войск. Тяжелое вооружение не применялось. На Севере враг прибегал к единичных провокаций. Обстрелам подверглись позиции О'объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское и Новоалександровка. Оккупанты вели огонь в основном из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате прицельного вражеского огня ранения получил один военнослужащий Об'объединенных сил. Ему предоставлено первую домедицинскую помощь и доставили в военный медицинский центр. Жизни украинского воина ничего не угрожает. На Горловском направлении российские оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Об'объединенных сил в районе населенного пункта Зайцевое. Несколько снизилось количество вражеских обстрелов на Донецком направлении, однако противник увеличил их плотность. В течение вчерашнего дня здесь зафиксировано 3 нарушения установленного перемирия. В частности, защитников населенных пунктов Авдеевки, Старогнатівки и Марьинки враг обстреливал из вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди личного состава защитников Украины не допущено. На Мариупольском направлении снова было горячо. Огневому воздействию подверглись позиции вблизи населенных пунктов Лебединское, Талаковка, Гнутове, Водяное и Широкине. Российские оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов. Широко применялась стрелковое оружие. Потерь среди украинских военнослужащих на этом направлении не допущено. Противник не снижает активности ведения разведки наших позиций. За сутки средствами ПВО зафиксировано 3 случая пролета вражеских БПЛА, два из которых идентифицированы как «Орлан-10» и один как «Гранат» российского производства. Все они осуществляли полет вдоль линии разграничения со стороны оккупированной территории Украины и пересекали ее. С целью запрета работы БПЛА противника применялись средства радиоэлектронной борьбы, огневые средства приводились в боевую готовность «Полная». Противник продолжает пренебрегать буд-какими мирными договоренностями, открывает огонь по защитникам Украины. Об'объединенные силы вынуждены принимать адекватные меры по защите жизни и здоровья'я своих воинов. Так, по уточненным данным разведки, за минувшие сутки, в результате нарушения режима прекращения огня двое оккупантов получили ранения. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 3 раза открывали огонь по позициям украинских защитников возле Майорская и Широкиного. А защитников Гнутового обстреляли с применением противотанковых управляемых ракет. Потерь среди наших воинов нет. Таким образом, ситуация на линии соприкосновения остается контролируемой. Противник уклоняется от активных действий, однако полностью игнорирует договоренности по прекращению огня, осуществляет меры разведки и пытается спровоцировать Об'объединенные силы на ответный огонь, на отдельных направлениях ведет прицельный и сосредоточен огонь. Об'объединенные силы продолжают выполнять задачи в усиленном режиме. Криминогенная ситуация в районе выполнения задач операции Объединенных сил остается контролируемой. В соответствии с решением Командующего об'объединенных сил продолжаются усиленные фильтрационные мероприятия, мероприятия контрольно-пропускного режима, обеспечение публичной безопасности в населенных пунктах, меры по недопущению незаконного перемещения товаров и материальных ценностей, оружия и взрывчатки. В течение минувших суток военнослужащие Национальной гвардии Украины, из состава Объединенных сил, во время несения службы на блок посту возле поселка Благодатное задержали жителя Краматорска. Данный гражданин, согласно базы данных Национальной полиции, подозревается в сотрудничестве с незаконным вооруженным формированием «ДНР». Задержанного передали местным правоохранителям. За прошедшие сутки правоохранителями изъято из незаконного оборота 15 грамм марихуаны и 53 куста конопли. Контрольные пункты въезда-выезда продолжают работать в штатном режиме. За вчерашний день на подконтрольную Украине территорию проследовало более 20 тысяч человек и более 2,5 тысячи транспортных средств. 34 лицам по различным причинам отказано в пропуске через линию разграничения. В частности вчера на КПВВ «Майорское» пограничный наряд совместно с сотрудниками ДФС со склада Об'объединенных сил дважды обнаруживали и изъяли среди личных вещей граждан Украины свидетельства о регистрации транспортных средств выданных в так называемой «ДНР». Кроме того, вчера военнослужащие Объединенных сил обеспечили сопровождение и охрану представителям благотворительной организации, которые доставили гуманитарную помощь жителям поселка Опытное. Также украинские военные помогли ремонтной бригаде попаснянських энергетиков восстановить электроснабжение на одной из улиц в поселке Троицкое. Таким образом подразделения Объединенных сил продолжают выполнять задачи по назначению. Военно-гражданские администрации, правоохранительные органы работают в штатном режиме. Слава Украине! Представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.