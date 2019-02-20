На Донбасі за добу поранено трьох військових

Фото: ООС на Донбасі (facebook.com/ato news)

За даними розвідки, 19 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 19 лютого російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі із застосуванням забороненого озброєння, поранено трьох військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб ООС у Facebook.

У штабі зазначають, що це найбільше застосування противником засобів вогневого ураження від початку поточного року.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти п'ять разів обстріляли позиції наших захисників: поблизу населеного пункту Лебединське, біля Водяного і Гнутового.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник 11 разів обстріляв українських захисників: в районі Новотошківського, Золотого-4, Новозванівки, Катеринівки та Луганського.

За даними розвідки, 19 лютого трьох окупантів знищено та трьох поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз обстріляв наші позиції у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" із мінометів калібру 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі населеного пункту Катеринівка.

Нагадаємо, група сил спеціальних операцій на Донбасі у понеділок, 18 лютого, після нетривалого бою захопила в полон бойовика.