Порошенко назвав кількість загиблих військових на Донбасі

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Президент відзначив, що агресія РФ сталася саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус

З початку агресії Росії на Донбасі загинули 2949 українських військовослужбовців. Про це повідомив президент України Петро Порошенко під час спеціального засідання Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Порошенко підкреслив, що агресія РФ сталася саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус.

"Хочу нагадати, що агресія почалася саме тоді, коли Україна мала позаблоковий статус. Найстрашніше, чого це нам коштувало - 2949 воїнів віддали своє життя за те, щоб ми мали можливість змінювати державу. Тож зміни до Конституції точно і аж ніяк не зайві", - повідомив президент.

Нагадаємо, глава держави Петро Порошенко підписав законопроект №9037 про зміни до Конституції України щодо закріплення курсу України на вступ до Європейського союзу і НАТО в ході спецзасідання Верховної ради.

Як писало РБК-Україна раніше, спікер парламенту Андрій Парубій відкрив спеціальне засідання ВР у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної агресії Російської Федерації проти України.

Додамо, Парубій під час спецзасідання парламенту заявив, що імперська і агресивна Росія Путіна - це держава, яка закінчується. Він підкреслив, що головне завдання України - зупинити Володимира Путіна і зберегти мир.