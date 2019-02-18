На Донбасі українські військові захопили в полон бойовика

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Після нетривалого бою група сил спеціальних операцій захопила в полон бойовика

На Донбасі група сил спеціальних операцій у понеділок, 18 лютого, після нетривалого бою захопила в полон бойовика. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр операції об'єднаних сил (ООС).

Повідомляється, що бійці-спецназівці, які діяли в смузі оборони однієї з бригад на північному напрямку, завчасно виявили висунення ворожої диверсійно-розвідувальної групи до наших наглядовою постам.

"У ході короткого бою ворог відступив. Четверо диверсантів були знищені, один захоплений в полон", - повідомили в прес-центрі ООС, додавши, що в даний час здійснюється допит полоненого.

Нагадаємо, на Донбасі увечері в неділю, 17 лютого, сили операції Об'єднаних сил зупинили підготовку атаки з боку диверсійної групи. Зокрема, спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка збиралася атакувати наші позиції, зупинили на Светлодарском напрямку. У цьому районі виконував бойові завдання один з батальйонів українських військових.

Додамо, що в полоні бойовиків на Донбасі за станом на 18 лютого перебуває 41 військовослужбовець.