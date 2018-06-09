Бойовики намагалися витіснити ЗСУ в районі Кримського, 3 військових поранені, - ООС

Всього за добу поранення отримали 6 українських військових
На Донбасі за минулу добу, 8 червня, бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримали шестеро українських військових. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил в Facebook.
Повідомляється, що інтенсивні бойові дії тривали на луганському та маріупольському напрямках. Російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю.
Так, на луганському напрямку бойовики вели активні бойові дії в районах населених пунктів Кримське і Новотошковське. Бойовики намагалися витіснити наші підрозділи зі своїх вогневих позицій і поліпшити своє тактичне становище. В ході боїв за населений пункт Кримське 3 наших захисників отримали поранення.
На маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне і Широкіно активні бойові дії почалися близько 18:00. В ході обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Снайперський вогонь противник вів в районі населеного пункту Красногорівка.
Крім того, під час бойових дій за минулу добу на інших напрямках були поранені ще 2 наших захисників.
За даними розвідки, протягом 8 червня 3 окупантів знищено і 16 отримали поранення.
Зведення станом на 7:00 09 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 08 червня,...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 8 червня 2018 р.
Нагадаємо, 7 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали 4 українських військових.