Бойовики намагалися витіснити ЗСУ в районі Кримського, 3 військових поранені, - ООС

Всього за добу поранення отримали 6 українських військових

На Донбасі за минулу добу, 8 червня, бойовики 38 разів порушували режим припинення вогню, в результаті обстрілу поранення отримали шестеро українських військових. Про це повідомляє прес-центр операції Об'єднаних сил в Facebook.

Повідомляється, що інтенсивні бойові дії тривали на луганському та маріупольському напрямках. Російсько-окупаційні війська 38 разів порушували режим припинення вогню, з них 9 разів застосовували заборонену мінськими домовленостями зброю.

Так, на луганському напрямку бойовики вели активні бойові дії в районах населених пунктів Кримське і Новотошковське. Бойовики намагалися витіснити наші підрозділи зі своїх вогневих позицій і поліпшити своє тактичне становище. В ході боїв за населений пункт Кримське 3 наших захисників отримали поранення.

На маріупольському напрямку в районах населених пунктів Водяне і Широкіно активні бойові дії почалися близько 18:00. В ході обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Снайперський вогонь противник вів в районі населеного пункту Красногорівка.

Крім того, під час бойових дій за минулу добу на інших напрямках були поранені ще 2 наших захисників.

За даними розвідки, протягом 8 червня 3 окупантів знищено і 16 отримали поранення.

Нагадаємо, 7 червня в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі поранення отримали 4 українських військових.