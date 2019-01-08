Папа Римський стурбований конфліктом на Донбасі

Фото: Папа Римський Франциск (Stefano Rellandini/Reuters)

Франциск закликав дотримуватися "мирного шляху"

Папа Римський Франциск висловив стурбованість тим, що відбувається конфлікт на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на DW.

Він також закликав дотримуватися "мирного шляху врегулювання конфлікту". Папа Римський виступив за повагу міжнародного права, яке він назвав "фундаментом безпеки і співіснування у всьому регіоні".

Крім того, Франциск пообіцяв продовжувати розпочаті вже раніше гуманітарні проекти, спрямовані на допомогу українського населення, що страждає від конфлікту насамперед у східних областях країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Папа Римський Франциск в традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi згадав Україну і попросив для неї миру.

Відзначимо, 25 грудня, християни західного обряду відзначають світле свято Різдва Христового.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2017 році Папа Римський Франциск у традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi закликав міжнародне співтовариство до братерства й солідарності і заявив, що молиться за мир на Донбасі.