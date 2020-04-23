На Донбасі доба минула без втрат

На Донбасі 22 квітня збройні формування Російської Федерації знову порушили зобов’язання щодо припинення вогню та вісім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

Бойовики застосували проти українських військових заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Підрозділи зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували сім обстрілів з боку окупаційних військ.

Бойовики відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів по наших захисниках поблизу Мар’їнки, Богданівки та Красногорівки.

З напрямку населеного пункту Саханка противник випустив 5 мін 82-го калібру по опорних пунктах Об’єднаних сил неподалік Широкиного, а захисників Лебединського обстріляв з гранатометів різних систем.

Захисників Павлополя та Авдіївки бойовики обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації з автоматичних станкових гранатометів обстріляли наших захисників неподалік населеного пункту Оріхове.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил відповіли прицільним вогнем по ворожих позиціях та змусили противника повернутися до дотримання встановленого режиму "Тиша", - заявили в штабі ООС..

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 22 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.

З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі обстріляли українських військових зі складу оперативно-тактичного угруповання "Схід".

По позиціях в районі Новоселівки-2 і Авдіївки російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У відповідь українські воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, 21 квітня бойовики на Донбасі здійснили сім обстрілыв позицій Об'єднаних сил. Втрат серед українських військових немає. Однак українські захисники ліквідували двох бойовиків.

Крім того, посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс різко висловилася про ситуації на Донбасі під час Великодня, коли в результаті обстрілу було вбито українського військового.