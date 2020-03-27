На Донбасі доба минула без втрат

На Донбасі 26 березня збройні формування Російської Федерації п’ять разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Зазначається, що бойовиви вели вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики випустили 51 міну калібрів 120 та 82 мм по позиціях Об’єднаних сил поблизу Павлополя.

Захисників Талаківки обстріляли з гранатометів різних систем, а поблизу Славного вели вогонь з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

Також з великокаліберних кулеметів було обстріляно позиції українських військових неподалік Авдіївки. Черговими вогневими засобами підрозділи Об’єднаних сил дали противнику жорстку відповідь.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики обстріляли позиції українських військових неподалік Луганського з міномета калібру 82 мм, використавши 3 міни. Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення збройних провокацій противника.

"Вчора, 26 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було. З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли, втрат серед наших захисників немає", - зазначили у штабі.

Також повідомляється, що захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 25 березня, на Донбасі режим "тиші" збройними формуваннями Російської Федерації було порушено дев'ять разів. Втрат серед українських військових не було.

Зазначимо, що в рамках боротьби з коронавірусом на Донбасі почалося превентивне масове тестування військових на коронавірус.