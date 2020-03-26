На Донбасі бойовики випустили понад 30 мін за добу

За добу зафіксовано 9 обстрілів, втрат у складі ООС немає

Протягом минулої доби, 25 березня, на Донбасі "режим тиші" збройними формуваннями Російської Федерації був порушений дев’ять разів, активно використовувалися міни. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил.

Зокрема, зазначається, що противник обстріляв українські позиції із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, поблизу Водяного з мінометів калібру 82 мм було випущено 5 мін. Два обстріли зафіксовані поруч з Авдіївкою, у районі населеного пункту Красногорівка та поруч з Пісками.

Двічі бойовики відкривали вогонь поблизу Новолуганського - з 82-мм міномета випустили 5 мін. А неподалік Оріхового випущено 3 міни з міномета калібру 120 мм. Найбільше мін (20) нараховано поруч з Кримським.

"На зухвалу активність ворога військовослужбовці Об’єднаних сил відповідали прицільним вогнем із наявних вогневих засобів. Вчора, 25 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було", - зазначили в штабі.

Від початку четверга, 26 березня, було зафіксовано обстріл поблизу Павлополя - з 82-мм міномета випущено 15 мін.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника. За поточну добу втрат немає", - зазначили в ООС.

Також додали, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед українських військових на Донбасі не зафіксовано.

Нагадаємо, Євросоюз вимагає від Росії і бойовиків відкрити доступ через лінію розмежування на Донбасі для представників спостережної місії ОБСЄ і гуманітарних організацій.