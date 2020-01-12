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Бойовики розмістили зенітну установку біля Станиці Луганської

Новини » Надзвичайні події     12.01.2020 - 01:34
Бойовики розмістили зенітну установку біля Станиці Луганської
Фото: ОБСЄ (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Також на ділянках розведення сил на Донбасі продовжують перебувати бойовики з пов'язками з написом "СЦКК"

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала, що російські збройні формування розмістили зенітну установку ЗУ-23 південніше краю ділянки розведення сил біля Станиці Луганської. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт СММ ОБСЄ в Україні.

Зазначається, що 9 січня за межами ділянки розведення БПЛА СММ малого радіуса дії знову зафіксував одну зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм) на відстані близько 150 метрів на південь від південно-східного краю ділянки розведення.

Спостерігачі бачили 7 січня на ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська 6 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") між новою секцією мосту та блокпостом збройних формувань південніше мосту.

У місії ОБСЄ також повідомили, 7 січня місія бачила 6 членів російських збройних формувань з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК" на південному краю ділянки розведення в районі н. п. Золоте.

Нагадаємо, СММ ОБСЄ на Донбасі зафіксувала порушення з боку російських незаконних збройних формувань щодо відведення важкого озброєння.

Раніше місія ОБСЄ звинуватила українських військових у порушенні домовленостей про відведення озброєнь на Донбасі. Спостерігачі зафіксували присутність на лінії розмежування українських зенітних ракетних комплексів 9К33 "Оса". Однак у штабі ООС заявили що ЗРК не підпадає під умови відведення.

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