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На Донбасі за добу загинули 4 українських військових, двох поранено

НовиниНадзвичайні події    29.06.2018 - 07:58
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

За даними розвідки, 9 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 8 поранено

У районі проведення антитерористичної операції упродовж минулої доби, 28 червня, російські окупаційні війська 28 разів обстріляли позиції ЗСУ, четверо українських військових загинули, двох поранено. Про це повідомив штаб ООС у Facebook.

"Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу", - йдеться в повідомленні.

За уточненими даними розвідки, 9 бойовиків російських окупаційних військ знищено, 8 поранено.

Як повідомили у штабі, відмічається активність бойовиків у районі Світлодарської дуги, де внаслідок обстрілів українських позицій біля Світлодарська та Новозванівки загинув військовий.

Ще двоє захисників України загинули, а один отримав поранення в районі населеного пункту Південне на горлівському напрямку.

На донецькому напрямку ворог обстрілював з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї українські позиції у районі населених пунктів Мар’їнка, Верхньоторецьке та Авдіївка, де ще один військовий отримав несумісні із життям рани.

На маріупольському напрямку противник продовжував вести вогонь по наших позиціях із застосуванням зброї, яка має бути відведена. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил на цьому напрямку немає.

 

Ранкове зведення на 7:00 29 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Упродовж минулої доби, 28 червня,...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 28 червня 2018 р.

Нагадаємо, на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики вчергове зірвали розведення сил та засобів у Станиці Луганській.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, обстрел, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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