Бойовики знову зірвали розведення сил та засобів у Станиці Луганській

Бойовики застосували стрілецьку зброю по позиціях ЗСУ

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики вчергове зірвали розведення сил та засобів у Станиці Луганській. Про це повідомила Українська сторона Спільного центру з контролю та координації (СЦКК), передає прес-центр ООС.

"Бойовики російських окупаційних військ вчергове зірвали розведення сил і засобів сторін у районі Станиці Луганської. Так, 27 червня, близько 23.00 год. на ділянці розведення №1 противник застосував стрілецьку зброю по позиціях Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

зазначається, що обстріл військовослужбовців ЗСУ бойовики здійснювали з гори Князь Ігор, що на тимчасово непідконтрольній території урядові України.

"Про зазначене українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ. Українська сторона СЦКК зазначає, що бойовики збройних формувань РФ систематично здійснюють провокаційні обстріли в районі Станиці Луганській та не мають наміру залишати свої позиції. Попередній обстріл позицій ЗСУ у цьому населеному пункті був задокументований СММ ОБСЄ 21 червня поточного року", - вказано у повідомленні.

Також наголошується, що підрозділи Збройних сил України готові до відведення своїх сил і засобів на ділянці розведення в районі селища міського типу Станиця Луганська у дзеркальному варіанті, за умови неухильного виконання вимог рамкового рішення Тристоронньої контактної групи щодо розведення сил і засобів на лінії розмежування.

Нагадаємо, Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на сході України домовилася про режим тиші на Донбасі з 1 липня 2018 року.