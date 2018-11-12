На Донбасі за добу обійшлося без втрат серед українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Бойовики 7 разів відкривали вогонь по позиціях сил ООС

Бойовики за минулу добу, 11 листопада, 7 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових у зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Внаслідок обстрілів жоден український військовослужбовець не постраждав, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як зазначається, ворог здійснював обстріли наших оборонних укріплень в районах населених пунктів Новотошківське, Оріхове, Вільний, Луганське Тарамчук та Водяне.

"Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Найбільшу вогневу активність окупанти проявили біля Новотошківського. Під час першого обстрілу ворог застосував гранатомети, а у другому випадку – озброєння бойових машин піхоти" – йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі ООС зазначили, що внаслідок бойових дій жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав.

Нагадаємо, протягом неділі, 11 листопада, бойовики тричі обстрілювали позиції українських військових у зоні проведення ООС на Донбасі.

РБК-Україна писало, що 10 листопада загинули двоє українських військових, ще двоє отримали поранення.