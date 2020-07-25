На Донбасі за добу 9 обстрілів, втрат немає

Протягом останньої доби, 24 липня, озброєні формування РФ на Донбасі 9 разів порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики застосували заборонені міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети, кулемети та стрілецьке озброєння.

Окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу населених пунктів Гнутове, Лебединське, Харчовики, Широкине, Новотошківське і Хутір Вольний.

"Підрозділи Об'єднаних сил своєчасно реагували на збройні провокації противника і вогнем змушували окупантів відмовитися від продовження агресивних дій. За даними розвідки, за минулу добу, українські воїни поранили одного загарбника. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців в результаті ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

При цьому з початку поточної доби російські найманці 2 рази порушили режим припинення вогню неподалік Опитного. Втрат немає.

Нагадаємо, 23 липня бойовики на Донбасі 8 раз обстріляли позиції ООС, поранивши двох українських військових.

Також РБК-Україна писало, що Тристороння контактна група узгодила повне припинення вогню вздовж лінії розмежування на Донбасі з 27 липня.