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На Донбасі за добу 30 обстрілів, поранені двоє українських військових


Бойовики використовували заборонену Мінськом зброю

На Донбасі протягом минулої доби 16 червня бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню, унаслідок обстрілів поранення отримали двоє українських військових. Про це повідомляють у Facebook прес-центру Операції об'єднаних сил. 

Зазначається, два обстріли бойовики здійснили із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 мм. Противник також обстрілював наших захисників з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли були зафіксовані у районі населених пунктів Водяне, Талаківка, Новотроїцьке, Павропіль, Лебединське, Пищевик, Богданівка, Опитне, Широкине, Новогнатівка, а також поблизу Південного, Кримського, Новотошківського, Станиці Луганської. 

Повідомляється, що за даними розвідки 15 червня два окупанта отримали поранення.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів у районах Широкиного, Лебединського, Талаківки, Пишевика, Водяного, Південного, Новотошківського. За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.

Нагадаємо, раніше українська сторона Спільного центру контролю й координації (СЦКК) повідомила, що у Донецькій області бойовики здійснили обстріл житлового будинку у місті Мар’їнка.

РБК-Україна писало, що у районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі 15-16 червня збройні формування Російської Федерації 24 рази порушили режим припинення вогню, поранено одного військового.

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