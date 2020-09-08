На Донбасі зберігався режим "тиші"

З початку поточної доби, 8 вересня, на Донбасі не порушувався режим припинення вогню. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

"Дотримуючись домовленостей, які вступили в дію 27 липня наші військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що підрозділу Об'єднаних сил дотримуються умови припинення вогню, перебуваючи в готовність до реагування на будь-які провокаційні дії бойовиків.

Нагадаємо, сьогодні на Донбасі підірвалися на міні двоє українських військових.

Крім того, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий Тарас Кубійович.

Додамо, що за минулу добу на Донбасі один раз порушувався режим "тиші".