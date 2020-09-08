На Донбасі бойовики один раз відкривали вогонь

Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

На Донбасі 7 вересня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета бойовики здійснили поодинокі провокативні постріли в бік позицій українських воїнів поблизу населеного пункту Кам’янка в Донецькій області.

"Вогневі провокації противника не несли загрози нашим захисникам. Українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі ООС.

Від початку поточної доби, 8 вересня, на ділянках відповідальності підрозділів ЗСУ порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню з боку бойовиків не зафіксовано.

За інформацією штабу ООС, у прифронтових районах саперами ДСНС розміновано майже два гектари території та передано на знищення 41 вибухонебезпечний предмет.

Крім того, для мінімізації наслідків артилерійських обстрілів попередніх років рятувальники Об’єднаних сил проводять роботи з відновлення пошкоджених житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Наразі роботи ведуться на 42-х об’єктах.

Нагадаємо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація, вперше з початку перемир'я в результаті ворожого обстрілу загинув український військовий - Тарас Кубійович, житель села Вільхівка, Городенківського району Івано-Франківської області. Ще один отримав поранення.

Президент Володимир Зеленський зажадав від Росії втрутитися в ситуацію із загостренням на Донбасі.

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