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В ООС назвали умову, за якої відкривають вогонь на Донбасі

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Неділя 28 листопада 2021 16:14
В ООС назвали умову, за якої відкривають вогонь на Донбасі Фото: ООС відповіла на звинувачення у порушені мінських домовленостей (facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації)
Автор: Сергій Пишкін

У ООС відповіли на можливі звинувачення щодо порушення мінських домовленостей. Назвали умови за яких військові відкривають вогонь на Донбасі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.

Зазначається, що засоби ураження калібром більше ніж 100-мм були відведені від лінії зіткнення. Водночас українські військові відкривають вогонь винятково у відповідь на обстріли з боку бойовиків Російської Федерації, коли виникає загроза життю та здоров’ю захисників та мирних мешканців.

"Об’єднані сили неухильно дотримуються мінських домовленостей", - пише пресслужба ООС.

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