В ООС назвали умову, за якої відкривають вогонь на Донбасі
Фото: ООС відповіла на звинувачення у порушені мінських домовленостей (facebook.com/831-бригада-тактичної-авіації)
У ООС відповіли на можливі звинувачення щодо порушення мінських домовленостей. Назвали умови за яких військові відкривають вогонь на Донбасі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ООС.
Зазначається, що засоби ураження калібром більше ніж 100-мм були відведені від лінії зіткнення. Водночас українські військові відкривають вогонь винятково у відповідь на обстріли з боку бойовиків Російської Федерації, коли виникає загроза життю та здоров’ю захисників та мирних мешканців.
"Об’єднані сили неухильно дотримуються мінських домовленостей", - пише пресслужба ООС.