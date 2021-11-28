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П'ять порушень на Донбасі: бойовики здійснили дистанційне мінування

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Донбас, Неділя 28 листопада 2021 07:58
П'ять порушень на Донбасі: бойовики здійснили дистанційне мінування Фото: бойовики на Донбасі п'ять разів відкривали вогонь (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Артур Родивилов

У суботу, 27 листопада, збройні формування Росії п'ять разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, три з яких із застосуванням забороненого озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів жоден український військовий не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

У напрямку Мар'їнки ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Південного окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

У бік Золотого-4 противник застосував міномети калібру 82 мм, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Крім того, неподалік населеного пункту окупанти здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

У районі Новолуганського ворог обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів.

З початку доби, 28 листопада, порушення режиму припинення вогню з боку окупантів не зафіксовано.

Нагадаємо, 26 листопада бойовики двічі відкривали вогонь по українських позиціях на Донбасі. Унаслідок ворожих дій загинув військовий.

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