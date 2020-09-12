Вчора на Донбасі зберігалася "тиша"

Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Протягом минулої доби, 11 вересня, порушень домовленостей щодо перемир'я на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. По всій лінії розмежування спостерігалася тиша.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Від початку поточної доби, 12 вересня, режим припинення вогню зберігається повною мірою.

"Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною та повністю контрольованою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в ООС повідомляли, що за 10 вересня на Донбасі бойовики тричі порушили режим "тиші", обстрілявши позиції біля Шумів і Золотого.

РБК-Україна писало, що в ОБСЄ повідомили про три порушення режиму припинення вогню поблизу Ясинуватої.