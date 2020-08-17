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Режим припинення вогню на Донбасі виконується четвертий тиждень поспіль, - РНБО

Донбас, Понеділок 17 серпня 2020 12:23
Режим припинення вогню на Донбасі виконується четвертий тиждень поспіль, - РНБО
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Поодинокі обстріли не несуть системного характеру

Рада національної безпеки і оборони України констатував виконання режиму припинення вогню на Донбасі четвертий тиждень поспіль. Поодинокі випадки порушення перемир'я не мають системного характеру.

Про це повідомили в прес-службі РНБО.

Також в РНБО відзначили, що за минулу добу, 16 серпня, як з початку поточної доби, 17 серпня, на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму "тиші"

"Відповідно, військовослужбовці Збройних Сил України не відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Зараз на Донбасі триває обстеження місцевості і моніторинг режиму "тиша".

"Українська сторона доклала значних зусиль до успішного проведення Тристоронньої контактної групи 22 липня, і неухильно виконує домовленості щодо дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню", - заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Раніше РБК-Україна писало, що глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що в Росії хочуть, щоб на Донбасі був світ.

Незважаючи на перемир'я, минулого тижня на Донбасі один український військовий загинув під час необережного поводження зі зброєю.

Також один український військовий загинув в результаті підриву на невідомому пристрої.

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