Бойовики на Донбасі розміщують артилерію з порушенням домовленостей

Фото: БМ-22 "Град" (MilitaryArms.ru)

Під час виконання спостережного польоту безпілотника місії ОБСЄ на Донбасі було зафіксовано озброєння з порушенням лінії відводу. Даний факт говорить про порушення мінських угод і досягнутих 22 липня домовленостей про заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

На навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області місія ОБСЄ зафіксувала дванадцять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), дев'ять буксируються гаубиць (Д-30А "Жаба", 122 мм).

Також на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області була виявлена одна реактивна система залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм).

Крім того, представники ОБСЄ зафіксували поблизу населеного пункту Хрустальний Луганської області двадцять реактивних систем залпового вогню (9K51, БМ-21 "Град", 122 мм).

Також зафіксовано озброєння, розміщене за лініями відводу, але за межами виділених місць зберігання:

на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Бугаївка Луганської області сімнадцять танків, три зенітних ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10");

на навчальному полігоні поблизу населеного пункту Круглик Луганської області двадцять п'ять танків;

поблизу населеного пункту Лутугине Донецької області десять танків;

на полігоні поблизу населеного пункту Міусинськ Луганської області дев'ять самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), дванадцять буксируються гаубиць Д-30 "Жаба", 122 мм), один танк Т-64), чотири зенітних ракетних комплексів (9К35 "Стріла-10")

"Незаконні збройні формування ОРДЛО і надалі використовують підступну практику нарощування озброєння і військової техніки в прямій близькості до лінії зіткнення. Тим самим вони ще раз демонструє стійке небажання дотримуватися досягнутих домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 вересня бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню.

Крім того, 3 вересня по всій лінії зіткнення зберігався режим "тиші".