На Донбасі сьогодні тихо, але окупанти переміщують зброю біля лінії фронту, - штаб ООС

Станом на 18:15 4 квітня порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано. Однак СММ ОБСЄ зафіксувала переміщення великої кількості озброєння російсько-окупаційних військ у безпосередній близькості до лінії розмежування.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що попри відносну тишу, українська сторона СЦКК повідомляє про порушення з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

"СММ ОБСЄ вкотре зафіксувала переміщення великої кількості озброєння російсько-окупаційних військ у безпосередній близькості до лінії розмежування. Одночасне нарощування пропаганди Російської Федерації, на регіональному та міжнародному рівнях, веде до штучного нарощування суспільної напруги в регіоні із одночасним розповсюдженням масиву фейкової інформації про ескалацію ситуації з боку Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що останнім часом почастішали випадки, коли патрулям СММ ОБСЄ забороняли проїзд через блокпост збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, 2 квітня, на блокпосту російсько-окупаційних військ, поблизу Олександрівки, патрулю СММ заборонили проїзд без догляду автомобілів. Представники ОБСЄ змушені були повернутися на непідконтрольну урядові України територію у Донецьк.

Також БПЛА СММ знову зазнавали впливу перешкод сигналу GPS унаслідок глушіння під час виконання запланованих польотів уздовж усієї лінії розмежування.

"Такі дії збройних формувань Російської Федерації продовжують дестабілізувати обстановку вздовж усієї лінії розмежування. З приводу цих порушень Українською стороною СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЄ", - поінформували в прес-центрі.