На Донбасі сьогодні загинув військовий зі Львівської області
Фото: на Донбасі загинув військовослужбовець (flickr.com/ministryofdefenceua)
На Донбасі сьогодні загинув військовослужбовець Роман Галух. Він був родом із міста Рава-Руська Львівської області.
Обставини загибелі військового не уточнюються.
"Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюваємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 15 червня, на Донбасі зафіксовано 6 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Втрат серед ЗСУ немає.
Нагадаємо, 14 червня українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту отримали поранення двоє осіб.