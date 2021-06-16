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На Донбасі сьогодні загинув військовий зі Львівської області

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Середа 16 червня 2021 13:56
На Донбасі сьогодні загинув військовий зі Львівської області Фото: на Донбасі загинув військовослужбовець (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

На Донбасі сьогодні загинув військовослужбовець Роман Галух. Він був родом із міста Рава-Руська Львівської області.

Про це повідомили у прес-службі Рава-Руської міської територіальної громади.

Обставини загибелі військового не уточнюються.

"Сьогодні, у зоні проведення бойових дій (ООС), загинув равчанин Галуха Роман Андрійович, 1997 року народження. Висловлюваємо щирі співчуття матері, сестрам та близьким у зв'язку з трагедією", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 15 червня, на Донбасі зафіксовано 6 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Втрат серед ЗСУ немає.

Нагадаємо, 14 червня українські військові підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. В результаті інциденту отримали поранення двоє осіб.

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