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На Донбассе сегодня погиб военный из Львовской области

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Среда 16 июня 2021 13:56
На Донбассе сегодня погиб военный из Львовской области Фото: на Донбассе погиб военнослужащий (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Украина

На Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Рава-Русской городской территориальной общины.

Обстоятельства гибели военного не уточняются.

"Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.

Напомним, 14 июня украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента получили ранения два человека.

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