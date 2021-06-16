На Донбассе сегодня погиб военный из Львовской области
Фото: на Донбассе погиб военнослужащий (flickr.com/ministryofdefenceua)
На Донбассе погиб военнослужащий Роман Галух. Он был родом из города Рава-Русская Львовской области.
Обстоятельства гибели военного не уточняются.
"Сегодня, в зоне проведения боевых действий (ООС), погиб равчанин Галуха Роман Андреевич, 1997 года рождения. Выражаем искренние соболезнования матери, сестрам и близким в связи с трагедией", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 15 июня, на Донбассе зафиксировано 6 обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Потерь среди ВСУ нет.
Напомним, 14 июня украинские военные подорвались на неизвестном взрывном устройстве. В результате инцидента получили ранения два человека.