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Бойовики 9 разів порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із забороненої зброї

Новость на русском → Україна, Неділя 09 травня 2021 07:57
Бойовики 9 разів порушили "тишу" на Донбасі: стріляли із забороненої зброї Фото: бойовики обстрілювали із забороненої зброї позиції ООС (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі 9 разів обстріляли позиції українських захисників за минулу добу, 8 травня. При цьому окупанти використовували заборонену зброю.

Про це повідомляють у прес-службі штабу ООС у Facebook.

Поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Крім того, збройні формування Російської Федерації два рази здійснили обстріл з мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї в районі Авдіївки й один раз - в передмісті Опитного.

Недалеко від селища Новгородське ворог здійснив обстріл у бік позицій наших бійців з великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем, а біля селища Золоте-4 стріляли зі станкових протитанкових гранатометів.

Також в районі Мар'їнки противник двічі відкривав вогонь з протитанкових гармат калібру 100 мм і автоматичних станкових гранатометів. Також окупанти здійснили обстріл цивільної інфраструктури міста.

"Втрат серед наших захисників і цивільного населення немає. На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ОБСЄ нарахували 807 порушень на Донбасі за 7 травня. Спостерігачі чули вибухи й постріли з великокаліберних кулеметів.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі загинув український військовий. Йому було лише 22 роки, без батька залишився маленький син.

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