На Донбасі 807 порушень за добу: в ОБСЄ відзвітували про обстріли і вибухи

На Донбасі спостерігачі з організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксували порушення припинення вогню 7 травня. Найбільше їх було в Донецькій області, а Луганській області бойовики влаштували навчання.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 8 травня .

Всього за 7 травня зафіксували 807 порушень режиму припинення вогню. Найбільше їх було в Донецькій області. Там спостерігачі зафіксували їх 663, в

тому числі 104 вибухи (1 розрив боєприпасу і 103 вибухи невизначеного

походження).

Більшість цих порушень сталися на північний захід від Спартака. Там чули 100 пострілів з великокаліберних кулеметів і 96 черг з цієї зброї. Також чули 42 постріли зі стрілецької зброї та 12 черг, ще прогримів один вибух невідомого походження.

Також напруженою була ситуація і на південному сході від Петровського і в районі Донецької фільтрувальної станції. У Петровському чули численні вибухи і постріли з великокаліберних кулеметів.

У Луганській області ОБСЄ повідомляє про 144 порушення режиму припинення вогню. Ще там пролунало 7 вибухів невизначеного походження.

Більшість порушень сталися на південно-східній околиці Луганська. Там, скоріш за все, бойовики влаштували навчання. Спостерігачі чули не менше 100 пострілів.

"За оцінкою, пов'язані з навчаннями з бойовою стрільбою в зоні безпеки, що є порушенням рішення Тристоронньої контактної групи (ТКГ) від 3 березня 2016 року, яким передбачена заборона на проведення навчань (занять) з бойовою стрільбою в зоні безпеки", - йдеться в повідомленні.

Також навчання бойовиків пройшли в районі Золотого-5. Там чули близько 10 пострілів.