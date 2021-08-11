На Донбасі в результаті ворожого обстрілу поранений військовий

У середу, 11 серпня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню. В результаті ворожого обстрілу отримав поранення український військовий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативно-тактичного угруповання "Схід".
"В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав вогнепальне осколкове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.
В ОТУ зазначили, що стан військового оцінюється як задовільний.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли населений пункт Новоселівка. Від вибухів загинув один цивільний і поранений військовий, також постраждали кілька мирних жителів, пошкоджені кілька будинків. За фактом артобстрілу розпочато розслідування.