На Донбассе в результате вражеского обстрела ранен военный

В среду, 11 августа, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела получил ранение украинский военный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативно-тактической группировки "Восток".
"В результате обстрела один военнослужащий получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
В ОТУ отметили, что состояние военного оценивается как удовлетворительное.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что боевики обстреляли населенный пункт Новоселовка. От взрывов погиб один гражданский и ранен военный, также пострадали несколько мирных жителей, повреждены несколько домов. По факту артобстрела начато расследование.