На Донбасі внаслідок обстрілів поранені двоє українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Один військовий у задовільному стані, інший - у стані середньої важкості

На Донбасі окупаційні війська знову вдалися до порушення Мінських угод та в четвер, 9 квітня, влаштували обстріли позицій Об’єднаних сил. Про це передає РБК-Ураїна із посиланням на штаб ООС.

Внаслідок цього були поранені двої українських військових. Перший дістав осколкове поранення біля населеного пункту Оріхове. У цьому районі противник відкрив вогонь з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

"Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - уточнили в штабі.

Ще один український боєць дістав поранення неподалік населеного пункту Кримське. У цьому районі окупаційні війська застосували озброєння бойової машини піхоти, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Стан здоров’я нашого військовослужбовця - середньої важкості. Воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів", - додали в штабі Об'єднаних сил.

Також уточнили, що українським підрозділам довелося використати наявні вогневі засоби аби "дати збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

"Втрати противника уточнюються", - резюмували в ООС.

Нагадємо, проросійські бойовики сьогодні, 9 квітня, обстріляли житлові будинки в населеному пункті Хутор Вільний. Один зі снарядів від АГС-17 розірвався на подвір'ї місцевої жительки. Осколки пошкодили вікна та покрівлю будинку.