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На Донбассе в результате обстрелов ранены двое украинских военных

Новости » Происшествия     09.04.2020 - 22:54
На Донбассе в результате обстрелов ранены двое украинских военных
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Один военный в удовлетворительном состоянии, другой - в состоянии средней тяжести

На Донбассе оккупационные войска вновь прибегли к нарушению Минских соглашений и в четверг, 9 апреля, устроили обстрелы позиций Объединенных сил. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС.

В результате этого были ранены двое украинских военных. Первый получил осколочное ранение возле населенного пункта Ореховое. В этом районе противник открыл огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - уточнили в штабе.

Еще один украинский боец получил ранение недалеко от населенного пункта Крымское. В этом районе оккупационные войска применили вооружения боевой машины пехоты, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Состояние здоровья нашего военнослужащего - средней тяжести. Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения", - добавили в штабе Объединенных сил.

Также уточнили, что украинским подразделениям пришлось использовать имеющиеся огневые средства чтобы "дать вооруженным формированиям Российской Федерации адекватный ответ".

"Потери противника уточняются", - резюмировали в ООС.

Напомним, пророссийские боевики сегодня, 9 апреля, обстреляли жилые дома в населенном пункте Хутор Вольный. Один из снарядов от АГС-17 разорвался во дворе местной жительницы. Осколки повредили окна и кровлю дома.

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