На Донбасі внаслідок обстрілів поранений український військовий

Бойовики протягом доби порушили режим тиші 10 разів

На Донбассе в районе операции Объединенных сил в течение прошлых суток, 17 февраля, в результате обстрелов со стороны боковиків один украинский военных получил легкое ранение. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООС.

В целом оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"В целом противник выпустил по позициям наших войск 55 мин калибров 120 и 82 мм", - отметили в ООС.

В частности, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" оккупанты обстреляли позиции сил ООС пять раз в районе населенных пунктов Лебединское, Пески, Водяное и Павлополь. Боевики также применили БМП-1.

В полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" противник также 5 раз обстрелял украинских защитников вблизи н.п. Екатериновка, Троицкое, Новолуганское, Станица Луганская.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение. Подразделения, обороняющиеся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. По данным разведки, 17 февраля одного оккупанта уничтожили и 5 ранили", - сообщили в пресс-центре.

От начала понедельника, 18 февраля, враг один раз обстрелял наши позиции в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" из минометов калибров 120 и 82 мм - в районе н.п. Катериновка.

Напомним, на Донбассе вечером в воскресенье, 17 февраля, силы ООС остановили подготовку атаки со стороны диверсионной группы. Также взяли в плен одного боевика.