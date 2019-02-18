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На Донбасі відбили атаку диверсантів та взяли в полон бойовика

Новини » Надзвичайні події    18.02.2019 - 00:37
На Донбасі відбили атаку диверсантів та взяли в полон бойовика

Українські військові наразі допитують полоненого

На Донбасі ввечері у неділю, 17 лютого, сили операції Об'єднаних сил зупинили підготовку атаки з боку диверсійної групи. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка збиралась атакувати наші позиції, зупинили на Світлодарському напрямку. У цьому районі виконував бойові завдання один із батальйонів українських військових.

"Напад ворога відбито, одного з окупантів взято в полон. Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил", - зазначили у прес-центрі.

На Донбасі відбили атаку диверсантів та взяли в полон бойовика

Нагадаємо, 17 лютого, під час переміщення спостережної групи "Світлодарськ" української сторони СЦКК поблизу населеного пункту Травневе бойовики обстріляли автомобіль групи зі станкового протитанкового гранатомету.

Додамо, що протягом поточної доби, 17 лютого, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів поранений український військовослужбовець.

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