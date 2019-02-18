На Донбасі відбили атаку диверсантів та взяли в полон бойовика

Українські військові наразі допитують полоненого

На Донбасі ввечері у неділю, 17 лютого, сили операції Об'єднаних сил зупинили підготовку атаки з боку диверсійної групи. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що спробу виходу диверсійно-розвідувальної групи, яка збиралась атакувати наші позиції, зупинили на Світлодарському напрямку. У цьому районі виконував бойові завдання один із батальйонів українських військових.

"Напад ворога відбито, одного з окупантів взято в полон. Наразі полоненого допитують співробітники відповідних підрозділів Об'єднаних сил", - зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, 17 лютого, під час переміщення спостережної групи "Світлодарськ" української сторони СЦКК поблизу населеного пункту Травневе бойовики обстріляли автомобіль групи зі станкового протитанкового гранатомету.

Додамо, що протягом поточної доби, 17 лютого, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів поранений український військовослужбовець.