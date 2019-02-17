Бойовики на Донбасі обстріляли авто української сторони СЦКК

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Противник обстріляв автомобіль спостерігачів в районі Травневого

Бойовики обстріляли автомобіль спостерігачів української сторони Спільного центру з контролю та координації (СЦКК) в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, сьогодні, 17 лютого, під час переміщення спостережної групи "Світлодарськ" української сторони СЦКК поблизу населеного пункту Травневе бойовики обстріляли автомобіль групи зі станкового протитанкового гранатомету.

Зазначається, що в результаті ворожого обстрілу ніхто зі складу спостережної групи не постраждав.

"Випущена бойовиками граната влучила у землю приблизно в одному метрі від лівого борту автомобіля… Дивом вдалося уникнути пошкодження автомобіля і поранення людей, які знаходилися в середині", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше бойовики обстріляли безпілотник (БПЛА) Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в зоні проведення операції Об'єднаних сил поблизу району розведення Золоте.

Як писало РБК-Україна, протягом поточної доби, 17 лютого, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.