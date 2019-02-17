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Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події    17.02.2019 - 21:17
Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ
Ілюстративне фото (УНІАН)

Інцидент стався на околицях Золотого

Російсько-окупаційні війська обстріляли безпілотник (БПЛА) Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Згідно зі звітом спостерігачів ОБСЄ, інцидент стався на південній околиці району розведення Золоте.

"П’ятеро озброєних бойовиків, які знаходилися на блокпості, приблизно в десяти метрах від спостерігачів СММ, розпочали стріляти зі своїх автоматів по БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в напрямку безпілотника, який рухався на південь від блокпосту, бойовики зробили приблизно 60 пострілів.

"Після того, як міжнародні спостерігачі підкреслили, що це їхній БПЛА, окупанти припинили вести вогонь. БПЛА СММ не постраждав", - додали у відомстві.

Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Нагадаємо, що протягом поточної доби, 17 лютого, бойовики 5 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі. В результаті обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Додамо, протягом 16 лютого в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики 6 разів обстріляли українські позиції. В результаті обстрілів загинув один український військовий та один отримав поранення.

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